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МИД жёстко ответил на антироссийскую провокацию в Финляндии

17:18
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Это не должно повториться

Беспрецедентную провокацию устроили участники массового шествия в Финляндии – они сожгли российский флаг. МИД России сообщает, что это произошло ещё 6 декабря во время празднования Дня независимости.

"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны", - отметили на Смоленской площади.

Российские дипломаты потребовали привлечь к ответственности виновных в совершении этого преступления. Также в адрес властей Финляндии прозвучал призыв принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.

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