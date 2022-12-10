ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

10 лет без клубники: Бут рассказал о питании в американской тюрьме

17:55
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Было тяжело

Виктор Бут 10 лет не ел клубнику, чеснок и укроп. В этом он признался в интервью RT.
Появилось видео обмена Виктора Бута

Бизнесмен пожаловался на питание в американской тюрьме. По его словам, меню было стандартное: к примеру, по средам всегда давали гамбургер, а в четверг – куриные ножки.

"Это было несъедобно. В тайской тюрьме, где я просидел два года, хоть что-то можно было заказать. В США я 10 лет не пробовал чеснока укропа, клубники. Я потерял интерес к еде и начал худеть" - рассказал Бут, но самым тяжёлым испытанием он назвал отсутствие общения с друзьями и близкими.

Предприниматель высказался и по поводу проводимой Россией специальной военной операции.  Бут выразил готовность пойти воевать, но заявил, что у него нет необходимых навыков.

"Я всецело поддерживаю. Если бы было возможно и были бы навыки необходимые, я бы пошёл добровольцем", - признался Бут.

На этой неделе приговорённого в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер, осуждённую в России за хранение наркотиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виктор Бут
Виктор Бут
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.