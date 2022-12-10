10 лет без клубники: Бут рассказал о питании в американской тюрьме

Было тяжело

Виктор Бут 10 лет не ел клубнику, чеснок и укроп. В этом он признался в интервью RT.

Бизнесмен пожаловался на питание в американской тюрьме. По его словам, меню было стандартное: к примеру, по средам всегда давали гамбургер, а в четверг – куриные ножки.

"Это было несъедобно. В тайской тюрьме, где я просидел два года, хоть что-то можно было заказать. В США я 10 лет не пробовал чеснока укропа, клубники. Я потерял интерес к еде и начал худеть" - рассказал Бут, но самым тяжёлым испытанием он назвал отсутствие общения с друзьями и близкими.

Предприниматель высказался и по поводу проводимой Россией специальной военной операции. Бут выразил готовность пойти воевать, но заявил, что у него нет необходимых навыков.

"Я всецело поддерживаю. Если бы было возможно и были бы навыки необходимые, я бы пошёл добровольцем", - признался Бут.

На этой неделе приговорённого в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер, осуждённую в России за хранение наркотиков.

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