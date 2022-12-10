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Снег в Москве будет идти несколько суток

19:17
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Пик снегопада ожидается в ночь на 12 декабря

Начавшийся днём 10 декабря в столичном регионе снегопад продлится, как минимум, до вечера понедельника. Такой прогноз публикует Гидрометцентр России.

Пик снегопада придётся на ночь с 11 на 12 декабря. Температура воздуха поднимется выше нулевой отметки, поэтому осадки могут быть в виде мокрого снега и дождя.

12 декабря к неблагоприятным погодным условиям добавится сильный юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Похолодание придёт в Москву к 15 декабря. Столбики термометров опустятся ниже минус пяти градусов.

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