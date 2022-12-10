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Лавров: Запад хочет поссорить Россию с соседями

18:26
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Но это не получится

На Западе вынашивают замыслы, как поссорить Россию с её соседями. Об этом в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар-24" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Иностранные партнёры не должны использовать отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы и не скрывают этого в своих доктринальных документах", - сказал глава российской дипломатии.

В качестве примера он привёл Центральную Азию как инструмент Евросоюза по снижению влияния России. Также, по мнению министра, Запад своими действиями фактически решил отомстить Москве за терпение в отношении саботажа Минских соглашений.

На этой неделе экс-канцлер Германии призналась, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать время Украине. За восемь лет Киев стал сильнее и получил от Запада военную помощь. Своим заявлением Ангела Меркель фактически призналась, что Франция и Германия обманули Россию.

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