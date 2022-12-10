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Расчёты "Градов" бьют противника на запорожском направлении (видео)

18:55
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Минобороны опубликовало кадры боевой работы

Такого "града" противник точно не ждал! Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчётов РСЗО "Град" в Запорожье.

Получив координаты цели, артиллеристы ночью выдвигаются в район для нанесения удара. Командование поставило им задачи по уничтожению опорных пунктов. Все цели были успешно поражены, сообщил командир батареи.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.
 

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