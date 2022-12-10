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Жители Австрии требуют отмены антироссийских санкций

19:45
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Они бьют по самим европейцам

Европейцы начинают постепенно прозревать и требуют от своих правителей отмены удушающих Старый Свет антироссийских санкций. Сегодня в Вене прошёл массовый митинг с требованием отказа от санкций против России, сообщает РИА Новости.

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На акции выступил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он напомнил, что власти Евросоюза долгое время старались не замечать конфликта на Украине, а теперь вместо того, чтобы призвать его стороны к переговорам, требуют продолжения боевых действий.

"Мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение", - сказал Штрахе.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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