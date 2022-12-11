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НОВОСТИ

В России названы имена новых героев спецоперации

10:00
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Бойцы самоотверженно сражаются на Украине

В Министерстве обороны рассказали о мужестве и героизме защитников Донбасса. Старший сержант Сергей Кирдяшев со своим расчётом, несмотря на постоянное наблюдение вражеских беспилотников и обстрелы, успешно атаковал позиции противника. Наши артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт боевиков, четыре единицы бронетехники и более 15 националистов.
Украина продолжает массированные обстрелы Донецка

Зенитчики под командованием старшего лейтенанта Юрия Полякова прикрывали наступающих мотострелков от нападения неприятеля с воздуха. Расчет ракетного комплекса "Тор" проявил отвагу и мужество. В результате точных попаданий поражены 53 беспилотника радикалов, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Максим Игнатенко во время доставки топлива на передовую подвергся артобстрелу националистов. Зная, что прямое попадание в автомобиль приведёт к мощному взрыву, Максим сумел вывести машину из-под огня противника. Наши войска вовремя получили горючее и продолжили наступление.

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