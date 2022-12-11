ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сербы в Косово начали возводить баррикады

10:38
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Обстановка в регионе обостряется

Белград планирует ввести военный контингент на территорию Северного Косова. Этой ночью приходили сообщения о стрельбе в сербском анклаве. В Грачанице прогремели два взрыва.

Косовские сербы решили не покидать возведенные ранее баррикады. Это стало ответом на введение властями непризнанной республики нескольких сотен спецназовцев. Они полностью блокировали въезд в край для жителей центральной Сербии.

Накануне президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к нации. Его страна обратится в Международную миссию под эгидой НАТО, чтобы ввести сербских силовиков на территорию Косова и Метохии, сообщает "ТВ Центр".  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Косово
Косово
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.