Сербы в Косово начали возводить баррикады

Обстановка в регионе обостряется

Белград планирует ввести военный контингент на территорию Северного Косова. Этой ночью приходили сообщения о стрельбе в сербском анклаве. В Грачанице прогремели два взрыва.

Косовские сербы решили не покидать возведенные ранее баррикады. Это стало ответом на введение властями непризнанной республики нескольких сотен спецназовцев. Они полностью блокировали въезд в край для жителей центральной Сербии.

Накануне президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к нации. Его страна обратится в Международную миссию под эгидой НАТО, чтобы ввести сербских силовиков на территорию Косова и Метохии, сообщает "ТВ Центр".

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