Рекордные снегопады обрушились на российские регионы

Фиксируются отключения электричества

Мощные снегопады обрушились на европейскую территории России. В Чувашии временно ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на ряде региональных трасс. Из-за непогоды нарушено электроснабжение в 42 населённых пунктах, восемь тысяч жителей республики остаются без света.

Заторы и аварии на дорогах Казани. Накануне город накрыла метель. Татарстан бьет рекорды по осадкам. За последние дни снега выпало вдвое больше нормы. Не радует погода и жителей Калужской области. На смену мокрому снегу сегодня придёт ледяной дождь. На дорогах уже и без того скользко.

В московских аэропортах задержаны, по меньшей мере, три десятка рейсов, семь отменены. И сегодня ненастье не покинет столичный регион. Синоптики готовят москвичей к снежному армагеддону и дождю.

Столицу весь вечер заметало и осадки, по ощущениям, лишь усиливались. Снег мгновенно налипает на всех поверхностях, даже вертикальных. Тот самый случай, когда вокруг невероятно красиво, но очень мокро.

Плотным белоснежным покрывалом укрыты деревья, конструкции, крыши домов, автомобили. Улицы и площади города - точно с праздничных открыток. Насладиться моментом и поймать кусочек новогоднего настроения поспешили многие москвичи и гости столицы, сообщает "ТВ Центр".

А вот для поездок на автотранспорте грядущие сутки - время не самое удачное: на дорогах снежные заносы и гололедица. Водителей просят соблюдать скоростной режим и уступать проезд снегоуборочной технике. Столичные коммунальщики усиленно прометают улицы с последующей противогололедной обработкой. По прогнозам синоптиков, в воскресенье Москва готовится устанавливать новый декабрьский рекорд по количеству осадков.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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