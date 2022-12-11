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Победа Марокко в Катаре привела к массовым беспорядкам во Франции

10:56
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Полиция применила спецсредства

Марокканцы празднуют сенсационную победу своей сборной над командой Португалии. Впервые в истории атласские львы вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу и стали первой африканской командой, которая добилась таких успехов. 14 декабря им предстоит сразиться с французами.
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Матч завершился со счетом 1:0. Масштабные гулянья фанаты устроили на улицах Дохи и Рабата. Не стали исключением и европейские города. Правда, в Ницце, Лилле и Брюсселе чествования победителей быстро переросли в беспорядки и погромы.

В Париже на Елисейских полях марокканские болельщики забросали стражей порядка фейерверками и петардами. Начались столкновения. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. Наиболее буйных фанатов задержали, сообщает "ТВ Центр".

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