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Медведев назвал страны, в которых окопались враги России

11:12
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Они расположены в Европе и Северной Америке

Враги России окопались в Киевской губернии, в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Именно поэтому Россия наращивает производство современного оружия, в том числе, как написал политик, наиболее мощных средств поражения, основанных на "новых принципах".

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится", - констатировал Медведев.

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