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ВСУ атаковали базу отдыха в Мелитополе

11:47
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Есть погибшие

Этой ночью ВСУ нанесли сразу несколько массированных ракетно-артиллерийских ударов по городам и посёлкам Донбасса и Запорожской области, сообщает "ТВ Центр".

Из установок "Хаймарс" атакована база отдыха в Мелитополе. Сейчас там разбирают завалы. По предварительным данным, в результате обстрела погибли два мирных жителя, ещё десять ранены.

Взрывы гремели в Сватово и Стаханово в ЛНР. Там серьёзно повреждены гостиница и коррекционная школа-интернат. В Донецке ракетами из "Градов" разрушены многоквартирные дома и городская больница.

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