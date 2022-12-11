В Косово прибыли военные патрули ЕС и НАТО

Ситуация обостряется

Новый виток обострения в Косово. Местные СМИ сообщают о взрывах и стрельбе в нескольких городах этой ночью. На севере республики сербы возводят баррикады. Перекрыто движение через основные погранпереходы в сторону Сербии. На место прибыли патрули миссии Евросоюза и НАТО. Ситуация рискует перерасти в полномасштабный конфликт.

Сирены воздушной тревоги на севере Косова теперь не смолкают. Под их вой сербы, проживающие в Косовска-Митровице накануне вечером начали возводить баррикады, на которых и провели ночь. Дороги перекрыты грузовиками и сельхозтехникой. В северной части края не работают интернет и мобильная связь. То здесь, то там слышатся взрывы, сообщает "ТВ Центр".

К утру воскресенья появилась информация о том, что косовские албанцы хотят силой убрать баррикады. Как минимум, туда прибыли патрули миссий Евросоюза и НАТО в Косове. Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции показывает фотографии, доказывающие, что на обострение пошла Приштина при полном попустительстве мирового сообщества. На снимках - экипированные спецподразделения косовского спецназа, которые вторглись в населённые сербами муниципалитеты Косова.

Согласно брюссельскому соглашению, албанский спецназ не имеет права без разрешения сербских муниципалитетов заходить на их территории в Косово. Приштина нарушила не только эти договоренности. В субботу был арестован экс-полицейский, этнический серб, которого обвинили в нарушении конституционного порядка и терроризме.

Косовские власти также закрыли КПП Яринье и не пропускают людей и грузы из центральной части Сербии. Более того, президент непризнанной республики отложила до конца апреля выборы в сербских районах на севере края. Якобы из-за беспорядков в избиркомах, которые провоцировали сами же албанцы.

Какова цена гарантиям международного сообщества, в Белграде знают хорошо. Резолюция 1244 Совбеза ООН еще от 1999 года гарантировала территориальную целостность Сербии. А потом от неё просто оторвали Косово. И многие страны коллективного Запада признали провозглашённую в одностороннем порядке независимость.

На пресс-конференции Александр Вучич выглядит крайне усталым. В словах звучит безнадежность. Если уж Россию, как призналась канцлер Германии, посмели водить за нос с Минскими соглашениями, что говорить о крошечной Сербии.

Вучич пригрозил обнародовать дипломатические ноты государств, которые отозвали ранее признанную ими независимость Косова. Он так же сообщил о намерении направить НАТО запрос на размещение сербских сил безопасности в самопровозглашённой республике. Правда, тут же признал: его, скорее всего, отклонят. И тогда вариантов останется совсем немного: смириться и потерять весь кредит доверия своих граждан, либо защитить косовских сербов военным путём, рискуя повторить судьбу Слободана Милошевича.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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