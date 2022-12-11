В Москве стартовал турнир по адаптивному тхэквондо

Всех участников ждут подарки от Деда Мороза

11 декабря в Москве стартовали соревнования по адаптивному тхэквондо для детей с особенностями ментального развития и их родителей. Навыки владения боевым искусством демонстрируют 140 команд из 11 городов.

Участников ждут и подарки от Деда Мороза. Турнир организован Федерацией тхэквондо Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты проводят очные и онлайн-занятия, выездные сборы в рамках проекта "Семейная академия "Пёстрый пояс". Инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов.

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