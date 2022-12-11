На Кубани вырастили рекордный урожай мандаринов

Скоро Новый год

Новогоднее настроение для всех - из Краснодарского края. Там, в самом северном в мире саду - рекордный урожай мандаринов. Спелые фрукты тоннами развозят по всей стране.

В этом совхозе мандарины сейчас раздают щедро. Эти цитрусовые - особенные, поскольку выросли в самом южном саду в стране и самом северном в мире. Здесь зимой, бывает, и снег выпадает. А мандарины не просто растут - вызревают, и доезжают до самых разных регионов.

Сорт не только сладкий, но и очень эстетичный. Сборщики на форму и цвет мандаринов не нарадуются.

Артак Саргсян, сборщик мандаринов: "Погода идеальная в этом году, мандарины шикарные, лето было жаркое. И урожай, видите, жёлтый становится такой – ранний".

Разумеется, за таким сбором, длящимся с сентября по январь, стоит нелёгкий труд. Мандариновое дерево сложно не только вырастить, но и сохранить. Врагов у него, оказывается, немало.

Николай Нагабедян, агроном: "У нас было три-четыре вида клопов. Сейчас - с ума сойдешь! И мраморный клоп, и тля всякая, зараза, лезет! Пытаемся опрыскивать".

С вредителями борются активно и успешно, судя по нынешнему урожаю в Краснодарском крае. Мандаринов так много, что появляются всё новые способы их употребления, сообщает "ТВ Центр".

Амаяк Кочконян, владелец сада: "Варенье, джемы, компоты. Соки - свежевыжатые очень популярны сейчас, закручиваем. Часть раздаём.

На местных рынках за тоннами мандаринов другого товара сейчас даже если захочешь - не разглядишь. Из Абхазии мандарины не идут - текут гигантским оранжевым потоком. Таможенный пост усилил смены, люди работают в круглосуточном режиме.

Рекордный урожай - в горах Абхазии. Да, передвигаться по крутым склонам сложно. Зато заберешься на дерево и можно тут же стать передовиком производства.

Сборщики с удовольствием показывают и как правильно собирать, и как чистить. Нежный и спелый мандарин - с самой тонкой корочкой. Они готовы и сами круглосуточно есть солнечные дольки, и других накормить. Уж с чем-с чем, а с этим лакомством на новогоднем столе ни у кого проблем не будет.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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