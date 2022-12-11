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В Москве превышен эпидпорог по гриппу

15:23
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

В Россию пришёл свиной грипп

На этой неделе в Москве был превышен эпидпорог по гриппу среди взрослых и детей старше семи лет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова заявила также, что в этом году в Россию пришёл вариант вируса, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью - A/H1N1, так называемый свиной грипп, чреватый осложнениями.

Наталья Тарасова разбиралась, как Москва прямо сейчас справляется с этой напастью и что делать, чтобы обезопасить себя и близких (смотрите видео).

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