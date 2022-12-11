В Москве превышен эпидпорог по гриппу

В Россию пришёл свиной грипп
На этой неделе в Москве был превышен эпидпорог по гриппу среди взрослых и детей старше семи лет, сообщили в Роспотребнадзоре.
Глава ведомства Анна Попова заявила также, что в этом году в Россию пришёл вариант вируса, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью - A/H1N1, так называемый свиной грипп, чреватый осложнениями.
Наталья Тарасова разбиралась, как Москва прямо сейчас справляется с этой напастью и что делать, чтобы обезопасить себя и близких (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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