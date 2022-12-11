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Политехническому музею исполняется 150 лет

15:44
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Сейчас в музее идёт реконструкция

12 декабря Политехнический музей будет отмечать своё 150-летие. Один из ведущих научно-инженерных музеев мира с уникальной коллекцией артефактов, рассказывающих об эволюции привычных нам вещей, всегда оставался точкой притяжения. Остаётся и сейчас.

Вот только здание музея на Новой площади последние девять лет - на реконструкции, и сроки её завершения уже несколько раз переносились.

Юлии Богоманшиной выпала редкая возможность побывать внутри и увидеть, как идут работы (смотрите видео).

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