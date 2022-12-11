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Более 16 тысяч человек устраняют последствия снегопада в Подмосковье

13:42
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Выпало 14 сантиметров снега

Более 16 тысяч человек задействовали для ликвидации последствий снегопада в Москве и Подмосковье. В области работают более тысячи единиц специальной техники, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.
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Днём и вечером в субботу в столице и области выпало до 14 сантиметров снега, это – четверть месячной нормы осадков. В столичных аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов.

На московские улицы также вышли тысячи снегоуборочных машин. Дворники работают во дворах домов и около социальных объектов.  

"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Под особым контролем - тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена, соцучреждениям", - сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

До вечера 11 декабря в столице ожидается мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Власти просят граждан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок.

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