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В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

13:18
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Погода резко испортилась

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за снега и гололедицы, сообщает Гидрометцентр. В субботу в столице выпала четверть месячной нормы осадков.
Снег в Москве будет идти несколько суток

До конца дня 11 декабря в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Прогнозируется гололёд и налипание мокрого снега, сохраняется вероятность образования гололедицы.

Резкое потепление в столичном регионе доставило много проблем автомобилистам и работникам коммунальных служб. В аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов.

Столичные железнодорожники вывели на борьбу со снегом на путях почти две тысячи человек, а всего с последствиями снегопада в регионе борются около 20 тысяч коммунальщиков.

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