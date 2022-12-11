В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Погода резко испортилась

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за снега и гололедицы, сообщает Гидрометцентр. В субботу в столице выпала четверть месячной нормы осадков.

До конца дня 11 декабря в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Прогнозируется гололёд и налипание мокрого снега, сохраняется вероятность образования гололедицы.

Резкое потепление в столичном регионе доставило много проблем автомобилистам и работникам коммунальных служб. В аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов.

Столичные железнодорожники вывели на борьбу со снегом на путях почти две тысячи человек, а всего с последствиями снегопада в регионе борются около 20 тысяч коммунальщиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"