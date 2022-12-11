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В Евросоюзе заговорили о снижении потолка на российский газ

16:06
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Ранее аналогичные меры коснулись нефти из России

В Европе хотят понизить потолок цен на российский газ. Bloomberg узнал о требовании 12 стран Евросоюза снизить биржевые цены на голубое топливо из России.
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Среди стран, потребовавших снижения потолка цен на газ,- Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия. Не исключено, что тема цен на газ будет ключевой на экстренной встрече министров энергетики ЕС, которая пройдёт в середине следующей недели.

Ранее был введён аналогичный потолок цен на российскую нефть. В Москве заявили, что наша страна не будет продавать углеводороды себе в убыток и найдёт новые рынки сбыта.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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