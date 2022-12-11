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Представлен дизайн будущей станции метро "Физтех"

14:15
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Она откроется в 2023 году

Утверждён дизайн будущей станции метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, которая откроется в следующем году. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Прямоугольный вестибюль новой станции будет с трёх сторон окружён колоннами необычной формы - они выполнены в виде больших конусов, расширяющихся вверх и подсвечиваемых изнутри.

По словам мэра Москвы, авторы проекта взяли за основу научную тематику, так как рядом со станцией находится Московский физико-технический институт.

Метро улучшит транспортную доступность для сотен студентов и преподавателей. Пока они добираются до своего вуза на автобусах и электричках. "Физтех" также разгрузит Дмитровское шоссе.

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Станция метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии
Станция метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии
Станция метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии
Станция метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии
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