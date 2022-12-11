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Армия России продолжает наступление на донецком направлении

14:37
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Уничтожены позиции противника

Продолжается наступление российских войск на донецком направлении. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Украина продолжает массированные обстрелы Донецка

За минувшие сутки на этом направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. А на купянском направлении российские артиллеристы нанесли удары по живой силе и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное.

Также в районе Краматорска в ДНР обнаружена позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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