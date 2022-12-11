Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

И её расширение на другие товары

Президенты России и Турции обсудили по телефону двусторонние отношения, зерновую сделку и борьбу с терроризмом. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Во время разговора Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину начать работу над экспортом различных продуктов питания через зерновой коридор. Турецкий лидер отметил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся странам.

Также Эрдоган вновь заявил о необходимости очистить границу Турции с Сирией от террористов "Рабочей партии Курдистана" не менее чем на 30 километров. Кроме того, он выразил надежду на то, что кризис на Украине закончится как можно скорее, сообщает РИА Новости.

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