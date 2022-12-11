Умер знаменитый советский разведчик Георгий Санников

Ему было 93 года

Ушёл из жизни легендарный советский разведчик Георгий Санников. Он известен тем, что в начале 1950-х годов принимал активное участие в ликвидации бандеровского подполья в Украинской ССР. Санников также работал в ФРГ и передавал в Москву ценную разведывательную информацию.

"Сегодня не стало прекрасного человека - Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", - сказал в интервью РИА Новости глава пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Санникову было 93 года. Помимо основной работы он увлекался литературой и был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодёжи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"