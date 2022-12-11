В Кремле назвали причину начала СВО

Её озвучил Дмитрий Песков

Игнорирование Минских соглашений стало предтечей специальной военной операции, которую начала РОссия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению представителя Кремля, со временем стало понятно, что Украина и западные страны, выступившие гарантами выполнения соглашений, обманывают Россию. Это и стало одной из причин для начала СВО.

На этой неделе в Берлине прозвучало подтверждения версии о том, что с Минскими соглашениями Франция и Германия фактически обманули Россию. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанный в Минске документ нужен был лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.



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