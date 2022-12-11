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Аэропорт "Шереметьево" затопило из-за пожарной сигнализации

19:44
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Пострадавших нет

ЧП в аэропорту "Шереметьево". Терминал В частично затопило. Причина – в нештатном срабатывании противопожарной сигнализации.

Из-за этого с потолка на людей полилась вода, несколько пассажиров промокли. Очевидцы выкладывают видео инцидента в своих аккаунтах в соцсетях.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что обслуживание рейсов и пассажиров в "Шереметьево" осуществляется в штатном режиме после подтопления в паркинге терминала В. Проводится служебное расследование, пострадавших нет.

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Аэропорт "Шереметьево"
Аэропорт "Шереметьево"
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