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В Москве объявлено штормовое предупреждение

17:37
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Погода резко испортилась

МЧС распространило штормовое предупреждение о ледяном дожде в Москве. Он начнётся вечером 11 декабря и будет идти до утра понедельника.
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В сообщении ведомства говорится, что в связи с перемещением с юга на север тёплого атмосферного фронта до 9 часов утра 12 декабря в Москве ожидаются сильные, местами очень сильные осадки: мокрый снег, дождь, и ледяной дождь.

При этом усилится ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Спасатели попросили автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию.  Пешеходам рекомендовано обходить стороной шаткие конструкции.

Утром 11 декабря Гидрометцентр объявил в столичном регионе жёлтый уровень погодной опасности, а днём ранее в столице выпала четверть месячной нормы осадков.

Резкое потепление в столичном регионе доставило много проблем автомобилистам и работникам коммунальных служб. В аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов.

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