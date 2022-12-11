Головной фрегат Северного флота прибыл в Североморск

Он находился на плановом обслуживании

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" прибыл на главную базу Северного флота в город Североморск. Корабль находился в Кронштадте на плановом обслуживании.

После техосмотра он успешно провёл ракетные стрельбы по морским целям зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут". Кроме того, экипажем отрабатывались навыки противовоздушной и противолодочной обороны, а также взаимодействие со спасательно-буксирным судном "Алтай", сообщает "ТВ Центр".

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - один из самых совершенных кораблей российского флота. Его основное ударное оружие - ракетный комплекс "Калибр-НК", судно также принимало активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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