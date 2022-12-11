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Семья погибла в Подмосковье, отравившись угарным газом

18:44
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Тела трёх человек найдены в Подольске

Семья из трёх человек погибла в Подмосковье. Люди отравились угарным газом.

ЧП произошло в Подольске. В квартире одного из домов обнаружены тела трёх человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СКР. Признаков насильственной смерти эксперты не заметили.

Известно, что погибли отец, мать и их 18-летний сын. Возбуждено уголовное дело. Специалисты проверяют установленное в квартире газовое оборудование.

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