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Вучич созывает Совбез из-за обострения в Косово

19:08
  • воскресенье
  • 11 декабря 2022

Ситуация очень сложная

Президент Сербии Александр Вучич срочно созывает Совет безопасности страны из-за резкого обострения ситуации в Косово. В первую очередь, глава государства обсудит с силовиками угрозы Приштины силой убрать баррикады, возведённые сербским населением края.

Сербы в Косово начали возводить баррикады
В Косово прибыли военные патрули ЕС и НАТО

Как сообщает Радио и телевидение Сербии, премьер самопровозглашённой республики Альбин Курти обратился с требованием убрать баррикады к натовскому контингенту. Если международные силы не сделают этого, за дело возьмутся косовские силовики, пригрозил глава правительства.

Ранее сообщалось, что в Косово прибыли патрули миссии Евросоюза и НАТО. Ситуация рискует перерасти в полномасштабный конфликт. В северной части края не работают интернет и мобильная связь.

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