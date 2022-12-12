ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москву накрыл тропический ливень

08:37
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Ожидается рекорд по осадкам

Данные о непогоде в российских регионах. Часть из них заметают метели, дороги покрыты льдом, на Вологодскую, Псковскую и Новгородскую области обрушились обильные осадки. Аномально теплая для этого времени года погода установилась в Москве, сообщает "ТВ Центр".
В Москве объявлено штормовое предупреждение

На столицу обрушился настоящий тропический ливень - сегодня ожидается рекорд по количеству осадков. Снег, который шёл в столице все выходные, тает. На низинных участках дорог - гигантские лужи, на улицы вывели дежурные бригады коммунальщиков и технику Мосводостока для расчистки ливнёвок.

В Чувашии и Нижегородской области из-за налипшего снега оборваны линии электропередачи, несколько населённых пунктов остались без света. В Казани из-за сильной метели не работает аэропорт. На федеральных трассах Татарстана ограничено движение грузовиков и рейсовых автобусов.

На Чукотке тем временем на улице минус 50, жителям рекомендовали не выезжать из населённых пунктов, а также соблюдать меры предосторожности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Снег и дождь
Снег и дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.