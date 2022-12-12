Москву накрыл тропический ливень

Ожидается рекорд по осадкам

Данные о непогоде в российских регионах. Часть из них заметают метели, дороги покрыты льдом, на Вологодскую, Псковскую и Новгородскую области обрушились обильные осадки. Аномально теплая для этого времени года погода установилась в Москве, сообщает "ТВ Центр".

На столицу обрушился настоящий тропический ливень - сегодня ожидается рекорд по количеству осадков. Снег, который шёл в столице все выходные, тает. На низинных участках дорог - гигантские лужи, на улицы вывели дежурные бригады коммунальщиков и технику Мосводостока для расчистки ливнёвок.

В Чувашии и Нижегородской области из-за налипшего снега оборваны линии электропередачи, несколько населённых пунктов остались без света. В Казани из-за сильной метели не работает аэропорт. На федеральных трассах Татарстана ограничено движение грузовиков и рейсовых автобусов.

На Чукотке тем временем на улице минус 50, жителям рекомендовали не выезжать из населённых пунктов, а также соблюдать меры предосторожности.

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