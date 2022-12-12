Минобороны показало боевую работу "Искандеров"

Они работают в зоне СВО

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в зоне проведения спецоперации.

Расчёты готовы поразить объекты противника в любое время дня и ночи баллистическими и крылатыми ракетами. Среди основных целей - командные пункты, колонны техники и скопления живой силы националистов.

Специальное покрытие нейтрализует радиоволны, скрывая "Искандеры", которые несут дежурство, от разведки противника. А выпустив ракеты, расчёты оперативно меняют позицию, чтобы избежать ответного огня противника и перезарядить орудие.

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