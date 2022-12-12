Спас сослуживцев: названы имена новых героев спецоперации

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о примерах мужества и героизма российских военных, которые защищают жителей Донбасса. Колонна, в составе которой двигалась машина рядового Александра Антоненко, попала под миномётный обстрел националистов. Умело маневрируя, Александр вывел свой автомобиль из-под огня и спас жизни своих сослуживцев.

Лейтенант Даниил Углянский несколько часов сдерживал наступление превосходящих сил националистов. Заметив прибытие вражеского подкрепления, вызвал артиллерийский огонь на себя, обеспечив огневое поражение неонацистов и заставив их отступить. Сам Даниил получил многочисленные ранения, но сумел добраться до штаба и передать командованию ценные разведданные.

Старший лейтенант Алексей Ефимов вместе с сослуживцами 15 часов оборонял одно из стратегически важных направлений. В ходе боестолкновения уничтожено более 30 радикалов, а также пять единиц бронетехники и артиллерийских орудий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"