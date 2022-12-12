В Москве продолжается реконструкция здания Политехнического музея

После реконструкции площадь музея значительно увеличится

Политехнический музей в Москве отмечает 150-летие. Это одно из ведущих научно-инженерных собраний мира - с уникальной коллекцией артефактов, которые рассказывают об эволюции привычных нам вещей. Здание музея на Новой Площади последние 9 лет находится на реконструкции и сроки её завершения уже несколько раз переносились.

Храм науки, шедевр архитектуры и один из символов Москвы. В свой юбилей выглядит величественно. С фасадов. Внутри же - нескончаемые лабиринты строительных лесов. Парадный вход, выставочные залы - реставраторы работают, кажется, повсюду. И ощущение грандиозной стройки возвращает на полтора столетия назад.

"После проведения огромной Политехнической выставки в 1872 году был основан Политехнический музей. Основу его как раз составила коллекция, собранная на этой выставке", - рассказала Мария Платонова, хранитель Политехнического музея.

Политехническую выставку тогда посвятили двухсотлетнему юбилею Петра Первого. В Манеже демонстрировали машины, на Кремлевской набережной - паровозы, на Москве-реке - пароходы, а Александр Второй выбрал для фото Морской павильон. Событие по тем временам было наиважнейшее.

"Люди заходили туда, даже забыв о том, что им нужно, например, в определенное время посетить церковь, что являлось признаком такого большого интереса", - пояснила Екатерина Мочалина, заместитель генерального директора Политехнического музея по операционной деятельности.

Дом для нового музея на Лубянке строили в течение 30 лет. Сложная архитектурная конструкция - фактически из трех зданий. Коллекция пополнялась постоянно. Первая электрическая лампочка, первый телевизор, первый микроскоп, первая вычислительная техника. Музей для многих поколений был и местом первых научных экспериментов.

Впрочем, Политехнический всегда был больше, чем музей. В легендарной Большой аудитории не только читали лекции учёные, но и случались поэтические дуэли - Маяковского и Есенина. А в середине двадцатого века Политех стал одним из символов оттепели. Полные залы собирали Окуджава, Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский, Рождественский.

К началу 21 века стало понятно - для новых экспонатов нет места, а здание нуждается в глобальной реконструкции. Она началась в 2013-м. Раритеты, даже самые большие, с трудом, но покинули музей.

Во время переезда здание не раз преподносило сюрпризы. У Политехнического и так богатейшая библиотека - а в одной из потайных ниш обнаружили целый клад из книг. 200 с лишним тысяч музейных экспонатов сейчас на хранении в технополисе "Москва". Но это открытая коллекция. В фонды можно попасть на экскурсию. Услышать, как звучит музыкальный ящик "Фортуна" - Германия, начало двадцатого века.

Многие экспонаты - их история, принцип работы - до сих пор загадка. Разгадывать иногда помогают посетители. Вот как было с этими удивительными часами. Они показывают не только секунды и минуты, но и дни недели, месяцы, и даже - фазы Луны. Создавались для Николая Второго. А вот мастер долго был не известен.

"Сам автор написал, что это остроумного таланта математик, самоучка, крестьянин, а имя-то не указал. Посетители нам сообщили, что это был Франц Карась - польский крестьянин, который двадцать лет делал часы, чтобы подарить императору", - рассказала Александра Мустонина, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Политехнического музея.

Возвращение шедевров в родное здание планировалось сначала в 2017-м, потом в 2020-м. Но сроки постоянно сдвигались. Девять лет уже длится реконструкция. Менялось руководство музея, подрядчики. Объем работ оказался значительно больше, чем предполагали, и проект тоже пришлось серьезно менять. Все три здания поставили на единый фундамент. Добавились два подземных этажа, в них разместили инженерные системы. Появилась так называемая "холодная галерея". Это минус четвертый уровень.

"Это будет городское пространство, которое объединяется с пешеходным городским маршрутом. В девятнадцатом году были произведены работы городом по созданию амфитеатра и музейного парка", - отметила Мария Новикова, руководитель дирекции по музейному проектированию Политехнического музея.

После реконструкции площадь музея увеличится на 23 процента. За счет чердаков, подвалов, и за счет того, что два внутренних двора - Северный и Южный - перекрыли специальным светопрозрачным куполом. Здесь теперь можно будет проводить выставки.

К юбилею в музее - научные ток-шоу, экскурсии по Открытой коллекции, электротур по Москве, и выставки по всей стране. А возвращение "домой", в историческое здание, теперь назначено на 2025-й год.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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