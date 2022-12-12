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В ДНР рассказали о продвижении российских войск

08:21
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Россия продолжает спецоперацию

Российские войска продолжают продвижение вдоль всей линии соприкосновения. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Путин назвал участников спецоперации героями

Политик отметил, что "на одних участках это (продвижение) 100-200 м в день, а где-то важны и 10-20 м, если это улучшает позиции" российских военных.

Кроме того, Пушилин рассказал об усилении контрбатарейной борьбы в связи с участившимися обстрелами Донецка. ВСУ проводят веерные обстрелы по центральной части города сразу с нескольких направлений, поэтому "контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно", сообщает ТАСС.

11 декабря в Министерстве обороны рассказали, что на донецком направлении за сутки было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На купянском направлении российские артиллеристы нанесли удары по живой силе и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное.

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