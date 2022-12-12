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Россия опровергла намерение разорвать дипотношения с Великобританией

08:38
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

При этом Москва отметила плачевное состояние отношений с Лондоном

Ни Россия, ни Великобритания не выиграют в случае разрыва дипломатических отношений. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Великобритания может увеличить военную помощь Украине

Как напомнил дипломат в интервью "Известиям", если до 24 февраля между Москвой и Лондоном сохранялись контакты в деловых областях — в гуманитарных и экономических — то после начала российской спецоперации на Украине британские власти свернули практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических.

Однако "разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения", предупредил Келин. Он выразил убежденность в том, что "это и не в интересах Лондона, и не в наших".

Восстановление российско-британских отношений посол обусловил дальнейшим развитием ситуации на Украине и в российской спецоперации. При этом он подчеркнул, что "нельзя даже сейчас сказать, что все — пора ставить крест".

Великобритания тем временем продолжает расширять антироссийские санкции. В черный список попали еще 22 российских чиновника. Среди них — вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава ЦИК Элла Памфилова и руководитель ФСИН Аркадий Гостев. Кроме того, ограничения введены в отношении глав 10 российских регионов.

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