Минфин США оценил эффект от потолка цен на нефть из России

Эту меру ввели G7, Евросоюз и Австралия

Введенная рядом западных государств политика лимитирования цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделала американский министр финансов Джэнет Йеллен.

Глава Минфина США напомнила, что первой целью при введении потолка цен на нефть было ограничение поступлений от торговли энергоресурсами в российский бюджет. Вторая цель, по словам Йеллен, сохранение притока российской нефти на рынок, поскольку "Россия является значимым поставщиком нефти".

С учетом этих целей в реализации механизма потолка цен на нефть "пока все идет нормально", заявила американский министр.

При этом Йеллен выразила убежденность в том, что "возможности России снабжать свои войска были очень значительно подорваны санкциями и мерами экспортного контроля", сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть не приведет к существенным последствиям для российской экономики. Он отметил, что большая часть рынков доступны для российской нефти на адекватных рыночных принципах, а колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний.

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