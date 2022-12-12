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Байден назвал поставки Киеву ПВО приоритетом США

09:19
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву

Обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны является приоритетной задачей властей Соединённых Штатов. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал американский президент Джо Байден.
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Политик подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности, отметили в Белом доме.

Байден напомнил, что 9 декабря официально сообщалось о выделении американскими властями Киеву дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму 275 млн долларов, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Кроме того, Соединённые Штаты выделили 53 млн долларов на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины, сообщает "Интерфакс".

Ранее осведомленные источники рассказали, что Вашингтон позволил Киеву самому решать, применять ли оружие для дальних целей на территории России. Раньше Соединённые Штаты запрещали Украине это делать, опасаясь эскалации конфликта. Кроме того, американские власти уверяли, что помогают Украине только для того, чтобы обеспечить ей возможности самообороны.

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