Москвичей предупредили о резком похолодании после оттепели

В столицу вернется "зимний режим"

Во второй половине недели, начавшейся в понедельник, 12 декабря, в столичный регион вернутся декабрьские морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что днем и ночью в среду, 14 декабря, в Московском регионе ожидается до минус 5 градусов. В четверг столбики термометров опустятся еще ниже, ночью возможны морозы до 10 градусов ниже нуля.

Таким образом, в столичный регион "вернется зимний режим погоды", предупредил Вильфанд в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за обильных осадков и гололедицы введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Резкое потепление в столичном регионе доставило много проблем автомобилистам и работникам коммунальных служб. В аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов.

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