Польша попросила ЕС и НАТО отреагировать на "киберугрозы России"

Нужен совместный план действий, считают польские аналитики

Россия активизировала свою деятельность в киберпространстве, что делает необходимой углубления сотрудничества в области противодействия киберугрозам с российской стороны. Такое мнение высказали в Польском институте международных отношений (PISM).

В документе аналитиков PISM утверждается, что Москва выбирает "своими целями, например, государственные учреждения, гуманитарные организации и аналитические центры более чем в 40 странах, поддерживающих Украину".

В Польше призвали углубить взаимодействие между Евросоюзом и НАТО для повышения эффективности обмена информацией и укрепления мер кибербезопасности, но и а также для подготовки планов действий в случае хакерских атак, сообщает RT.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что российские разведывательные службы давно действуют в отношении американской жизненно важной инфраструктуры в целях шпионажа. По словам главы ФБР, в этой сфере становится все больше угроз, в частности, со стороны хакеров, применяющих вирусы в целях вымогательства.

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