ВСУ несут огромные потери

ВСУ несут большие потери в зоне специальной военной операции. В район Артемовска Киев перебрасывает большое количество врачей – в том числе из западных регионов Украины, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количество врачей из западной Украины. Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут Вооруженные формирования Украины в Донбассе", — цитирует Марочко ТАСС.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Он также рассказал, что иностранные наемники начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в ДНР.

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