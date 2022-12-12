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США подготовили план полномасштабной войны с Россией

09:01
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Вокруг него идет грызня между Пентагоном и конгрессом

Пентагон и конгресс США не сошлись во мнениях по поводу планов НАТО, посвященных полномасштабной войне с Россией. Обе стороны противостояние отрицают, бои идут в кулуарах, однако правду решились поведать журналистам несколько высокопоставленных военных и конгрессменов.

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Как выяснило издание Foreign Policy, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли недоволен тем, что конгресс засылает на Украину слишком много вооружений. Он опасается, что такими темпами американцы потратят свои запасы, предназначенные для выполнения оперативных планов Минобороны США.

По данным издания, один из оперативных планов Пентагона посвящен полномасштабной войне американской армии и войск НАТО против России. Под него отводится конкретное количество техники, ракет и боеприпасов. Однако из-за вооружения Киева склады пустеют, Пентагон не успевает пополнять запасы.

В конгрессе, в свою очередь, не понимают, зачем запасаться на случай большой официальной войны с Россией, если сейчас это делает Украина. И настаивают на увеличении военной помощи ВСУ.

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