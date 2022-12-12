В России отмечают День Конституции

Ее приняли в 1993 году

Россия сегодня отмечает государственный праздник - День Конституции. Главный закон страны был принят в 1993-м году на Всенародном голосовании.

Документ закрепил основы государственного устройства, прав и свобод граждан, а президент был провозглашён гарантом их соблюдения. В 2020-м году в Конституцию были внесены важные поправки. Её обновили, отвечая на вызовы времени - документ стал более социально ориентированным, провозгласил приоритет российского законодательства над международным, ужесточил требования к чиновникам.

После воссоединения России с Запорожской и Херсонской областями, а также Донецкой и Луганской республиками текст Конституции был обновлён и опубликован на портале правовой информации. По традиции, сегодня юные россияне в торжественной обстановке получат свои первые паспорта. И, конечно, по всей стране проходят праздничные мероприятия. Поздравления звучат даже из космоса.

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