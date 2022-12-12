Как работает доставка писем в зону спецоперации

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма и посылки через ближайшее отделение Почты России

Украинские боевики наносят массированные удары по Донецку и пригородам. За сутки неонацисты выпустили более 50 снарядов по жилым районам. Ранены 9 человек, в том числе дети. В Киевском районе повреждено здание больницы. Также под огнём - Горловка. Снаряд попал в школу. Она частично разрушена. Российские военные усиливают контрбатарейную борьбу и развивают наступление на всех направлениях.

Всю ночь националисты били по жилым кварталам Донецка. Под ударом оказались Петровский и Киевский районы города. Повреждены более 20 домов. В результате прямых попаданий в квартиры несколько человек ранены.

ВСУ использовали орудия натовского калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град". Полностью сгорел рынок "Маяк". Украинские боевики также обстреляли Горловку в Донецкой народной республике и город Сватово в ЛНР. Ранения получили девять человек. Не дать ВСУ наносить удары по населенным пунктам Донбасса - сейчас главная задача нашей артиллерии. Самоходной установке "Малка" зимняя распутица не помеха. Получив целеуказание и заняв огневую позицию, САУ ведет огонь 203-миллиметровыми фугасными снарядами.

А на соседнем участке удар по позициям противника наносит артиллерийская установка Д-20 Воздушно-десантных войск. Координаты целей расчеты получают с беспилотных летательных аппаратов.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" может находится далеко от линии соприкосновения. Дальность полета ракеты - до 500 километров. При этом точность высочайшая.

В редкие минуты затишья военнослужащие пишут письма домой. Доставку корреспонденции организуют Почта России и фельдъегерская служба Министерства обороны.

"Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение Почты России по адресу 103400, город Москва 400, номер воинской части, фамилия, имя, отчество. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва", - рассказал Сергей Жовнер, начальник отдела военного комиссариата Дзержинского и Центрального районов города Волгоград.

Жительница Волгограда Татьяна родилась в Донбассе. Сейчас там служит ее сын. "Переживаю за него. Рада, что можно написать письмо, можно посылку отправить, можно открытку. У него пятого февраля будет день рождения. А у меня в понедельник день рождения. Он тоже должен меня поздравить", - говорит мама военнослужащего.

С момента, когда письмо попадает в почтовый ящик до его прочтения военнослужащим, проходят считанные дни. Отправления в зону спецоперации и военная корреспонденция для Почты России приоритетны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"