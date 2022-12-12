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Вучич прокомментировал протесты на севере Косова

11:44
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

ЕС продолжает оказывать давление на Сербию

Новое обострение в Косове. Ночью в сербском муниципалитете на севере края были слышны выстрелы и взрывы. С этого дня местные власти приостановили работу школ и магазинов. США призвали обе стороны к деэскалации, но обвинили в росте напряжённости Белград. ЕС также продолжает оказывать давление на Сербию. Президент страны Александр Вучич заявил, что Запад игнорирует любые договорённости по непризнанной республике.
Вучич созывает Совбез из-за обострения в Косово

Всю ночь на севере Косова, как пишут местные СМИ, не утихала стрельба. Жители сообщают о взрывах в районе баррикад, разобрать которые требует Приштина. Говорят, что видели вспышки светошумовых гранат. К линии разграничения направляется бронетехника. Сербские школы и магазины этим утром не открылись - приостановили работу на неопределённый срок. Обстановка накалена.

Очередной виток эскалации спровоцировал инцидент на севере непризнанной республики. Албанские силовики задержали этнического серба - хотя не имеют права заходить на территорию муниципалитета - это запрещают Брюссельские соглашения.

В ответ на откровенную провокацию сербы вышли на акции протеста и стали строить баррикады. Трассу Лепосавич - Косовска Митровица перекрыли эвакуаторами, автобусами и автомобилями. Приштина выдвинула Белграду ультиматум - разобрать блокпосты до вечера воскресенья. Иначе грозила применить силу.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Он подчеркнул, что протесты на севере Косова - это ответ на незаконные аресты и постоянные притеснения со стороны албанцев.

"До сих пор от нас ничего не зависело. Мы даже шли на уступки, когда Приштина делала односторонние шаги. Вопрос только в том, отпустят ли на волю ни в чём не повинных людей, и перестанут ли посылать косовскую полицию на север Косова, потому что они не имеют права это делать, согласно Брюссельскому соглашению", - заявил Вучич.

Белград всеми силами пытается сохранить мир. Но его, по сути, загнали в угол. Западные страны дружно игнорируют все договорённости по непризнанной республике. В том числе резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт край частью Сербии. Вашингтон и Брюссель открыто давят на Белград. В ближайшие дни Косово собирается подать заявку на вступление в ЕС, а США беззастенчиво обвиняет в эскалации Сербию.

Сомнений в том, кто виноват, нет и у европейцев. Общее мнение выразила глава немецкого МИДа: "Косово снизило напряжённость, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии сделала обратное. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо, как и последние атаки на Косово. Я полностью поддерживаю диалог под эгидой ЕС".

У Сербии есть международные гарантии, что к демонстрантам в Косово не будут применять силу. Но вопрос о том, готов ли Запад сдержать своё слово, остаётся открытым.

Кристина Мамиконян, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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