Вучич прокомментировал протесты на севере Косова

ЕС продолжает оказывать давление на Сербию

Новое обострение в Косове. Ночью в сербском муниципалитете на севере края были слышны выстрелы и взрывы. С этого дня местные власти приостановили работу школ и магазинов. США призвали обе стороны к деэскалации, но обвинили в росте напряжённости Белград. ЕС также продолжает оказывать давление на Сербию. Президент страны Александр Вучич заявил, что Запад игнорирует любые договорённости по непризнанной республике.

Всю ночь на севере Косова, как пишут местные СМИ, не утихала стрельба. Жители сообщают о взрывах в районе баррикад, разобрать которые требует Приштина. Говорят, что видели вспышки светошумовых гранат. К линии разграничения направляется бронетехника. Сербские школы и магазины этим утром не открылись - приостановили работу на неопределённый срок. Обстановка накалена.

Очередной виток эскалации спровоцировал инцидент на севере непризнанной республики. Албанские силовики задержали этнического серба - хотя не имеют права заходить на территорию муниципалитета - это запрещают Брюссельские соглашения.

В ответ на откровенную провокацию сербы вышли на акции протеста и стали строить баррикады. Трассу Лепосавич - Косовска Митровица перекрыли эвакуаторами, автобусами и автомобилями. Приштина выдвинула Белграду ультиматум - разобрать блокпосты до вечера воскресенья. Иначе грозила применить силу.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Он подчеркнул, что протесты на севере Косова - это ответ на незаконные аресты и постоянные притеснения со стороны албанцев.

"До сих пор от нас ничего не зависело. Мы даже шли на уступки, когда Приштина делала односторонние шаги. Вопрос только в том, отпустят ли на волю ни в чём не повинных людей, и перестанут ли посылать косовскую полицию на север Косова, потому что они не имеют права это делать, согласно Брюссельскому соглашению", - заявил Вучич.

Белград всеми силами пытается сохранить мир. Но его, по сути, загнали в угол. Западные страны дружно игнорируют все договорённости по непризнанной республике. В том числе резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт край частью Сербии. Вашингтон и Брюссель открыто давят на Белград. В ближайшие дни Косово собирается подать заявку на вступление в ЕС, а США беззастенчиво обвиняет в эскалации Сербию.

Сомнений в том, кто виноват, нет и у европейцев. Общее мнение выразила глава немецкого МИДа: "Косово снизило напряжённость, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии сделала обратное. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо, как и последние атаки на Косово. Я полностью поддерживаю диалог под эгидой ЕС".

У Сербии есть международные гарантии, что к демонстрантам в Косово не будут применять силу. Но вопрос о том, готов ли Запад сдержать своё слово, остаётся открытым.

Кристина Мамиконян, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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