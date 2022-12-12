Европа ощутила негативный эффект от собственных ограничений

Высокие цены – результат политики Брюсселя

Главы МИД стран ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе, чтобы утвердить очередной, уже 9-й пакет антироссийских санкций. Также еврочиновники планируют согласовать выделение финансовой помощи Украине на следующий год в размере 18 миллиардов евро. Впрочем, каждый шаг в этом направлении дается все труднее. Экономика Старого Света уже в полную силу испытала обратный эффект от введенных рестрикций. На фоне военных поставок Киеву Евросоюз столкнулся и с дефицитом запасов оружия.

Подразделения Франции, как заявляют в репортаже телеканала "Франс инфо", начинают масштабные учения в трех сотнях километров от Украины. Пусковые установки, примерно 10 танков и 140 машин, по мнению властей страны, именно это и является показателем масштабов развертываемой армии. Впрочем, как можно хвастаться тем, чего, по сути, нет. Вооружение стран НАТО оставляет желать лучшего. И если недавно об этом открыто заявляла лишь Германия, то теперь и глава европейской дипломатии признает, что сил и средств у Европы остается все меньше.

"Мы дали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились", - отметил Жозеп Боррель.

Впрочем, европейские лидеры любят делать себе больно. И снова стреляют в ногу, обещая очередные поставки вооружения. Новый, уже 9-ый пакет военной помощи от Швеции – на 50 процентов больше предыдущего. Это и системы ПВО, комплектующие, зимняя амуниция для ВСУ.

Выходящему в воскресенье из церкви президенту США поджидавшие у входа журналисты снова задают неудобные вопросы, и чтобы их избежать, Байден моментально садится в машину, хотя всегда раньше останавливался, чтобы перекинуться парой фраз с прессой. Но позже на сайте Белого дома появляется сообщение, что Вашингтон выделит 53 миллиона долларов на закупку критически важного оборудования для украинских электросетей. А еще 275 миллионов на дополнительные боеприпасы и техники, которых у самих США, оказывается, недостаточно.

"Но даже несмотря на то, что высшие военные и военные чиновники США предупреждают об истощении американских военных запасов, помощники в Конгрессе настаивают на том, что оружие все еще остается на полках. По их словам, проблема не в сокращении запасов, а в том, что Соединенные Штаты не могут производить боеприпасы достаточно быстро, чтобы заменить то, что передается Украине", - пишут западные СМИ.

В разговоре с Зеленским Байден уточнил, что помощь оказывают ради справедливого мира. Но бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что США делают все ради продолжения войны:

"У нас есть доказательство того, что к концу марта мистер Зеленский сказал: "ну, мы могли бы жить с нейтралитетом", и когда это слово дошло до Вашингтона и Лондона, люди пришли в ярость, а Борис Джонсон, который представляет интересы Вашингтона, сказал, ни в коем случае, мы будем поддерживать тебя до победного конца, ты должен стоять на своём".

До победного конца предлагают держаться и рядовым европейцам. Во Франции репетируют отключение электричества на случай полного блэкаута. В Германии глава Федерального сетевого агентства призвала немцев по мере возможностей отказаться от отопления совсем, иначе многие заводы Берлина просто встанут.

Тем временем в Европе наступила зима. Первая волна холода пришла в Соединенное Королевство. Низкие температуры синоптики обещают до конца недели. Эксперты уже прогнозируют, что заморозки, вероятно, снова привлекут внимание к повышению стоимости электроэнергии. А это значит, что во всем снова будет виноват Путин. По крайней мере, президент Молдавии уже обвинила во всем Россию.

Высокие цены – результат политики Евросоюза, который сейчас обсуждает уже 9-ый пакет санкций. Свободный Запад теперь свободен и от российского топлива, вот только европейские политики не совсем рады тому, чего так долго добивались.

"На данный момент мы потеряли очень много возможностей для возведения мостов. Мы лишь сожгли те, что были. И теперь, я повторюсь, мы находимся в очень опасном положении, где вместо мостов – война", - отметил Эрве Жювен, французский депутат Европарламента.

Несмотря на войну и свои же санкции, оказалось, российский газ все-таки поступает в Европу, пишут зарубежные СМИ. Это около 13 процентов европейского импорта СПГ. Покупатели - Франция, Нидерланды и Бельгия.

Елена Макарова, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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