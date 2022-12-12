ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл крупнейший в Москве центр амбулаторной онкологической помощи

13:20
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Учреждение находится в районе Зюзино

Объемы онкологической помощи в Москве увеличились в полтора раза за последние три года. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр столицы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко открыли сегодня крупнейший в городе центр амбулаторной помощи пациентам, страдающими раковыми заболеваниями.

Учреждение разместили в капитально отремонтированном пятиэтажном здании в районе Зюзино. Оно оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет проводить полный спектр диагностических и лечебных процедур, доступных вне стационара. Получить помощь здесь смогут жители Южного и Юго-Западного административных округов, в которых проживают почти 3 с половиной миллиона человек.

"Чрезвычайно важно выстроить понятную чёткую систему, чтобы пациент от первичного - первичной настороженности - до диагностики лечения и последующего наблюдения был в понятной единой системе. Ни один человек не должен быть потерян, не должно быть потеряно время лечения и, конечно, качество его должно быть максимально высоким", - заявил Собянин.

"Это один из самых современных центров амбулаторно-онкологической помощи, который включает в себя фактически полный спектр услуг", - отметил Мурашко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи
Сергей Собянин и Михаил Мурашко
Сергей Собянин и Михаил Мурашко
Центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи
Сергей Собянин и Михаил Мурашко
Сергей Собянин и Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.