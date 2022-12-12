Собянин открыл крупнейший в Москве центр амбулаторной онкологической помощи

Учреждение находится в районе Зюзино

Объемы онкологической помощи в Москве увеличились в полтора раза за последние три года. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр столицы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко открыли сегодня крупнейший в городе центр амбулаторной помощи пациентам, страдающими раковыми заболеваниями.

Учреждение разместили в капитально отремонтированном пятиэтажном здании в районе Зюзино. Оно оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет проводить полный спектр диагностических и лечебных процедур, доступных вне стационара. Получить помощь здесь смогут жители Южного и Юго-Западного административных округов, в которых проживают почти 3 с половиной миллиона человек.

"Чрезвычайно важно выстроить понятную чёткую систему, чтобы пациент от первичного - первичной настороженности - до диагностики лечения и последующего наблюдения был в понятной единой системе. Ни один человек не должен быть потерян, не должно быть потеряно время лечения и, конечно, качество его должно быть максимально высоким", - заявил Собянин.

"Это один из самых современных центров амбулаторно-онкологической помощи, который включает в себя фактически полный спектр услуг", - отметил Мурашко.

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