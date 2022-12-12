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В Москве прошел киноконцерт, посвященный 100-летию СССР

12:12
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Прозвучали известные композиции

Шедевры отечественного кинематографа и популярные музыкальные композиции из любимых советских фильмов. В Москве прошёл торжественный киноконцерт, посвящённый вековому юбилею СССР.

Выступили известные отечественные и зарубежные исполнители, за инструментальную часть отвечал Российский государственный симфонический оркестр кинематографии.

Мероприятие стало завершением большого форума, в ходе которого на протяжении 8 месяцев показывали советские ленты в сети кинотеатров Москино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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