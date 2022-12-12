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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 649 миллионов

09:27
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Количество заболевших во Франции и Германии примерно одинаковое

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 649 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

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По данным, полученным экспертами на утро 12 декабря, в мире выявлено 649 096 189 заболевших коронавирусом. Скончались за время пандемии 6 652 874 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения – в США, здесь их выявлено 99 413 504. На втором месте Индия, где выявлено 44 676 045 заболевших коронавирусом. Приблизительно равное число заболевших зарегистрировано во Франции (38 598 292) и Германии (36 755 666). В Бразилии, по данным университета, показатель составляет 35 531 716.

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