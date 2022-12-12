Матвиенко рассказала школьникам о Конституции

Председатель Совета Федерации поздравила учащихся с государственным праздником

Еженедельные школьные занятия "Разговоры о важном" сегодня открыла Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации обратилась к учащимся, поздравила их с государственным праздником и призвала тщательно изучать Конституцию.

Как отметила Матвиенко, после внесения поправок в основной закон удалось учесть представление граждан о справедливом, благополучном, безопасном настоящем и будущем нашей страны.

"В самом начале Конституции сказано, что она написана от лица многонационального народа Российской Федерации. И это не просто красивые слова, это не фигура речи, да, действительно нашу Конституцию создавало всё российское общество: ваши мамы и папы, ваши бабушки и дедушки. И когда голосовали за неё на референдуме в 1993 году, определяя первичные контуры новой страны, и при внесении в неё важнейших поправок совсем недавно", - заявила Матвиенко.

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